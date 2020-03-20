سفير ايران في بيروت: الحظر الاميركي اللاانساني يعرقل جهود مكافحة فيروس كورونا

وقال السفير فيروزنيا في تصريح ادلى به لقناة "الميادين" مساء الخميس بأن "الطاقم الطبي الإيراني بكل إمكانياته دخل في مواجهة فيروس كورونا في البلاد"، مشيراً إلى أن "كل الدولة في إيران بمؤسساتها كافة وقواتها المسلحة تعمل على مواجهة كورونا وحققت إنجازات كبيرة".

وأكد أن "المشكلة الرئيسية التي تواجه إيران هي العقوبات الأميركية عليها"، لافتاً إلى أن "الأميركيين عرقلوا وصول المعدات والمستلزمات الطبية إلى إيران".

وقال إن "مواجهة فيروس كورونا مسؤولية تقع على عاتق كل دول المنطقة"، لافتاً إلى أن ايران "تبذل كل مساعيها من خلال ما تملكه والمساعدات التي تصلها من أصدقائها لمواجهة هذه الجائحة".

وشدد السفير الإيراني على أن "رفع العقوبات الأميركية عن إيران بات مطلباً عالمياً إنسانياً"، معتبراً أن "أميركا أطلقت حرباً إعلامية ونفسية كبيرة ضد إيران لمحاولة إضعاف الشعب الإيراني".

ولفت فيروزنيا في حديثه إلى أن الأميركيين "ينتهجون سياسة عمياء، ويحاولون تحقيق مصالحهم الخاصة"، مؤكداً أن "الحرب النفسية على إيران يراد من خلالها إيجاد هوّة بين الشعب والنظام".

واشار الى أن السعودية والبحرين "دعمتا" الخطوات الأميركية تجاه ايران، مؤكدا انه "على البحرين أن تؤمن سلامة شعبها قبل إطلاق التصريحات ضد طهران".

واكد أن "الشعب الإيراني يقف جنباً إلى جنب مع قيادته والقوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفاً أن "الإحصائيات الرسمية التي تعلنها طهران تحظى بموافقة منظمة الصحة العالمية".

انتهى ** 2342