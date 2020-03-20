جهانغيري : لابد لنا من تجاوز أزمة كورونا

وفي تغريدة له اليوم الجمعة ، بارك جهانغيري لجميع الايرانيين داخل البلاد وخارجها بعيد النوروز التقليدي ، معربا عن الأمل في أن يساهم هذا العيد الذي هو عيد الفرح والتصالح والحوار في تجديد حياتنا من الداخل والخارج.
انتهى** 2344
طهران/ 20 اذار/ مارس/ ارنا - اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، ان الشعب الايراني الصابر أمضى عاما صعبا ، ولابد له الان ان يتجاوز أزمة كورونا بنجاح وان يحتفل بالعام الجديد داخل البيوت ويتواصل مع الاخرين من خلال عالم الاتصالات.
وفي تغريدة له اليوم الجمعة ، بارك جهانغيري لجميع الايرانيين داخل البلاد وخارجها بعيد النوروز التقليدي ، معربا عن الأمل في أن يساهم هذا العيد الذي هو عيد الفرح والتصالح والحوار في تجديد حياتنا من الداخل والخارج.
انتهى** 2344
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