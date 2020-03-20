اليابان ستمنح إيران مساعدة مالية لمكافحة كورونا

وكتب سفير اليابان لدى إيران "ميتسوغو سايتو" في حسابه على إنستغرام اليوم الجمعة: أتمنى لكم كل التوفيق بمناسبة عيد النوروز، وهو أحد أقدم احتفالات العام الجديد وبدء فصل الربيع.

وثمن السفير الياباني الدعم المستمر للشعب الايراني مضيفا : يجب أن أقول إنني سعيد للغاية لوجودي معكم للعام الثاني في عيد النوروز.

واعرب السفير الياباني عن تعاطفه مع الشعب الإيراني للظروف التي أحدثها فيروس كورونا في البلاد، متمنيا الصحة والسلامة واجتياز هذه الأزمة بسرعة.

وكتب في الختام: قررت الحكومة اليابانية منح إيران حوالي 23.4 مليون دولار لمكافحة الفيروس.

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