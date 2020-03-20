٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83721869
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وزير الخارجية الباكستاني: على امريكا انهاء الحظر على إيران

وزير الخارجية الباكستاني: على امريكا انهاء الحظر على إيران

اسلام اباد/ 20 اذار/ مارس/ ارنا – اعتبر وزير الخارجية الباكستاني اليوم الجمعة أن الشعب الايراني بواجه صعوبات في مكافحة كورونا بسبب الحظر الامريكي ، داعيا امريكا الى على رفع الحظر عن ايران سريعا.

وزير الخارجية الباكستاني " شاه محمود قريشي" ، الذي دخل الحجر الصحي بعد يومين من عودته من الصين، كتب اليوم (الجمعة) رسالة يدعو فيها إلى الرفع الفوري للعقوبات الأمريكية على إيران.

وقال قريشي في رسالة تم تسليمها الى ارنا قبل لحظات : نؤكد موقف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مؤخرا بشأن رفع العقوبات عن ايران.

وأضاف: إن عدد ضحايا فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية آخذ في الازدياد، وكما قال وزير الخارجية الإيراني ، فإن الحظر الأمريكي جعل الشعب الايراني يواجه مصاعب في مكافحة الفيروس.

واكد وزير الخارجية الباكستاني إن محاربة كورونا هي قضية إنسانية، ولهذا ندعو إلى الرفع الفوري للعقوبات الأمريكية على إيران.

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