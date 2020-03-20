٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83722354
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ايران بدأت العمل بالتوقيت الصيفي منتصف الليلة

ايران بدأت العمل بالتوقيت الصيفي منتصف الليلة

طهران / 21 اذار /مارس /ارنا- بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في ايران بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الأمام اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت (20 - 21 من شهر مارس / آذار)، تزامنا مع بدء العام الايراني الجديد (العام الهجري الشمسي 1399).

وقرر مجلس الشورى الاسلامي في عام 2007، العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الامام، ابتداء من منتصف ليل 20 - 21 مارس / آذار.

ويعود العمل بالتوقيت الشتوي في العشرين من سبتمبر / ايلول من كل عام.

انتهى ** 2342

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