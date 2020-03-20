ايران بدأت العمل بالتوقيت الصيفي منتصف الليلة

وقرر مجلس الشورى الاسلامي في عام 2007، العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الامام، ابتداء من منتصف ليل 20 - 21 مارس / آذار.
ويعود العمل بالتوقيت الشتوي في العشرين من سبتمبر / ايلول من كل عام.
انتهى ** 2342
طهران / 21 اذار /مارس /ارنا- بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في ايران بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الأمام اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت (20 - 21 من شهر مارس / آذار)، تزامنا مع بدء العام الايراني الجديد (العام الهجري الشمسي 1399).
وقرر مجلس الشورى الاسلامي في عام 2007، العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الامام، ابتداء من منتصف ليل 20 - 21 مارس / آذار.
ويعود العمل بالتوقيت الشتوي في العشرين من سبتمبر / ايلول من كل عام.
انتهى ** 2342
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