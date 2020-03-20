ايران تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي منتصف الليلة

وقرر مجلس الشورى الاسلامي في عام 2007، العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الامام، ابتداء من منتصف ليل 20 - 21 مارس / آذار.

ويعود العمل بالتوقيت الشتوي في العشرين من سبتمبر / ايلول من كل عام.

انتهى ** 2342