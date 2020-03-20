ظريف يدعو اليابان لتكثيف جهودها لازالة الحظر الاميركي عن ايران

وقال ظريف خلال اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، إن الحظر الأمريكي يعيق بشكل أساسي تأمين احتياجات إيران من الأدوية والأجهزة الطبية للقضاء على فيروس كورونا.

وتطرق الى المشاورات الدبلوماسية الدولية لمواجهة الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الادارة الامريكية والذي جعل صحة المواطنين الايرانيين تتعرض الى المخاطر.

وتباحث ظريف مع نظيره الياباني حول أهم التطورات الدولية والاقليمية ، موجها الشكر والتقدير لليابان لمساعداتها التي قدمتها لايران لمواجهة فيروس كورونا ، وشرح للوزير الياباني تفاصيل ما تقوم به السلطات الايرانية في هذا المجال.

واشار الى تقارير منظمة الصحة العالمية التي اشادت بالاساليب المهنية التي يتبعها نظام الصحة والسلامة في ايران ، مضيفا ان الحظر الامريكي هو العقبة الأساس أمام تأمين الأدوية والتجهيزات الطبية التي تحتاجها ايران للقضاء على كورونا وبالتالي لابد من الغاء الحظر، داعيا الحكومة اليابانية الى تكثيف جهودها في هذا المجال.

بدوره قال موتيجي ان المساعدات اليابانية تعبر عن علاقات الصداقة التي تربط البلدين ، مؤكدا ان اليابان ستواصل تقديم المساعدات النقدية والدوائية لمعالجة المصابين بكورونا في المستشفيات الايرانية.

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