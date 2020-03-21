٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83722404
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القضاء الايراني يعلن عن استعادة مواطن ايراني بريء من السجن في فرنسا

القضاء الايراني يعلن عن استعادة مواطن ايراني بريء من السجن في فرنسا

طهران / 21 اذار /مارس /ارنا- اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي عن استعادة مواطن ايراني بريء كان سجينا في فرنسا ليعود الى الوطن واحضان اسرته بعد مبادلته بسجين فرنسي مدان بالتجسس في ايران.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الجمعة انه وفي ظل المتابعات لتي اجريت على الصعيد الدولي وتدابير السلطة القضائية فقد تمت استعادة مواطن ايراني بريء كان محكوما بالسجن لاتهامات فارغة بمؤامرة حاكها عناصر اميركا في الاراضي الفرنسية، من دون توفير حق الدفاع والتزام معايير المرافعة المنصفة له.

واضاف، انه تم الافراج عن هذا المواطن الايراني من سجون الاستكبار وعاد الى الوطن الاسلامي العزيز واحضان اسرته بعد مبادلته مع سجين فرنسي كان مدانا بالتجسس في ايران.  

وتابع البيان، انه تمت المبادرة الى هذا الامر بشمول الرافة الاسلامية لهذا المجرم الفرنسي ازاء الافراج عن المواطن الايراني البريء حيث اخذت السلطة القضائية نتيجة تحقيقات المؤسسات الامنية المعنية بنظر الاعتبار ووفقا لمسؤوليتها الشرعية والقانونية في حماية مواطنينا خارج ايران ومتابعة قضية الافراج عن السجناء الايرانيين في الدول الاخرى.

واضاف، انه في ضوء تعاون السلطة القضائية للافراج عن احد السجناء الفرنسيين في ظل الاستفادة من خفض العقوبة، بادرت الحكومة الفرنسية في اجراء مماثل للافراج عن المواطن الايراني بعد تغيير قرارها السابق حوله.

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