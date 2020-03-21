٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83722415
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زعيم حزب "مسلم ليك" الباكستاني: الحظر الاميركي ضاعف مشاكل الشعب الايراني في مكافحة كورونا

زعيم حزب "مسلم ليك" الباكستاني: الحظر الاميركي ضاعف مشاكل الشعب الايراني في مكافحة كورونا

اسلام اباد / 21 اذار /ارنا- اكد زعيم حزب الرابطة الاسلامية في باكستان "مسلم ليك" شهباز شريف بان الحظر الاميركي قد ضاعف مشاكل الشعب الايراني في مكافحة فيروس كورونا، داعيا المجتمع العالمي للاسراع بدعم الجمهورية الاسلامية للتغلب على هذا التحدي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر السبت اعلن شريف بانه تلقى رسالة من السفير الايراني في باكستان شرح فيها العقبات الجادة امام ايران في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19".

واضاف زعيم ثاني اكبر حزب سياسي في باكستان، لقد حان الوقت لياخذ المجتمع العالمي مصالح البشرية بنظر الاعتبار بالدرجة الاولى وان يساعد ايران لخفض تاثيرات التحدي المشترك المتمثل بفيروس "كوفيد-19".

واعتبر زعيم المعارضة الباكستانية الحظر الاميركي بانه ادى الى تصعيد مشاكل الشعب الايراني وقال، انه على العالم ان يعلم بانه ما لم تتم معالجة اخر شخص (مصاب بفيروس كورونا)، فلا احد، اكرر لا احد، سيكون في مامن منه.

وفي تغريدة سابقة له الجمعة أشاد زعيم حزب الرابطة الاسلامية الباكستاني بجهود ايران في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وعلى حسابه الشخصي على موقع تويتر، هنأ شريف الى الشعب الايراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد (بدا الجمعة)، منوهاً الى ان عيد النوروز خلال العام الجاري حلّ بالتزامن مع المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، معرباً عن أمله بتحقيق ايران النجاح في جهودها الرامية لمكافحة تفشي الفيروس.

وأشاد بجهود الاطباء والكوادر التمريضية في ايران خلال ايام عيد النوروز الذين وضعوا جهودهم وأنفسهم وقفاً لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا بانهم يستحقون الكثير من التقدير والاحترام.

انتهى ** 2342

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