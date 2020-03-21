٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83722420
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الصين ترسل 4 شحنات جديدة من المساعدات الطبية الى ايران

الصين ترسل 4 شحنات جديدة من المساعدات الطبية الى ايران

بكين / 21 اذار / مارس/ ارنا- اعلن السفير الايراني في بكين بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية ارسال 4 شحنات على الاقل من المساعدات الطبية من قبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا في ايران.

وقال محمد كشاورز زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" انه وفي ظل الجهود الدؤوبة للزملاء في السفارة الايرانية فقد تم تزامنا مع عيد النوروز (بدء العام الايراني الجديد يوم امس الجمعة) ارسال شحنة بزنة 14.5 طن بواسطة بطائرة شحن الى طهران.

واوضح بانه سيتم في غضون الساحات القادمة ارسال ثاني شحنة بنفس الزنة الى ايران وقال، انه سيتم اليوم ايضا من قبل القنصليتين الايرانيتين في غوانجو وشنغهاي ارسال عدة شحنات اخرى من المساعدات الطبية الى ايران.

يذكر انه تم لغاية الان ارسال 18 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة والشعب الصيني الى طهران لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى ** 2342

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