مدرب المنتخب الوطني الإيراني للإسكواش: لنبق في المنزل فقط

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف جعفري ندوشن: إذا ما اهتم الجميع بصحتهم وصحة الآخرين والتزموا البيوت، سنشهد القضاء على هذا الوباء في فترة زمنية أقصر.

وتابع، ان مكافحة كورونا تتطلب عزيمة جادة وشاملة ومشاركة جميع لأفراد وشرائح المجتمع.

ولفت الى تعليق جميع الفعاليات الخاصة برياضة الإسكواش في النوادي الرياضية بمختلف أنحاء البلاد حتى إشعار آخر وقاية من المزيد من انتشار فيروس كورونا.

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