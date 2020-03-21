القوة البرية للحرس الثوري تجري مناورات صحية-علاجية في سبع محافظات

وعلى هامش اجتماع قيادة قاعدة الدفاع البيولوجي لمكافحة كورونا اليوم السبت، أضاف سلامي، عقب انتشار هذا الوباء، وسع الحرس الثوري نطاق خدماته في مجال الصحة والعلاج ليعمل كمكمل للشبكة العلاجية في البلاد.
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طهران/21 آذار/مارس/إرنا- أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عن إجراء القوة البرية للحرس الثوري مناورات صحية-علاجية في سبع محافظات وأضاف، ان هذه المناورات هي عمليات حقيقية تجند خلالها القوة البرية للحرس الثوري جميع إمكانياتها الصحية والعلاجية بما في ذلك مستشفياتها الميدانية وفرق القضاء على التلوث.
وعلى هامش اجتماع قيادة قاعدة الدفاع البيولوجي لمكافحة كورونا اليوم السبت، أضاف سلامي، عقب انتشار هذا الوباء، وسع الحرس الثوري نطاق خدماته في مجال الصحة والعلاج ليعمل كمكمل للشبكة العلاجية في البلاد.
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