"فيفا " و "اي اف سي" یهنئان اسطورة الكرة الايرانية علي دائي

وبلغ اسطورة الكرة الايرانية علي دايي الذي سجل 109 اهداف في المباريات العالمية لكرة القدم 51 عاما من العمر.

وفي السياق ذاته، هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) في موقعه على الانترنت علي دايي بمناسبة عيد ميلاده.

وجاء في برقية تهنئة فيفا : بلغ علي دايي ملك الكرة الايرانية برصيده 109 اهداف اليوم السبت 51 عاما وهو يعد افضل هداف في تاريخ الالعاب الوطنية لكرة القدم .

كما كتب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في موقعه الكتروني الرسمي نصا باللغة الفارسية: "علي دايي اسطورة الكرة الايرانية دخل اليوم 51 عاما من العمر".

ويعتبر علي دايي اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يسجل أكثر من مائة هدف دولي، حيث سجل 109 أهداف وشارك مع المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1998منها 8 اهداف في بطولة العام 1996 وكأس العالم لكرة القدم 2006.

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