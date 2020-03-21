دبلوماسي إيراني: مساعدات الصين ترمز الى التضامن بين البلدين

وفي مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية اليوم السبت اضاف برواز: لقد تبرع الصينيون والشركات الصينية بعدة أطنان من المساعدات الى إيران التي شهدت تفشي فيروس كورونا في الأيام الاخيرة.

واكد ان التعاطف الذي أبدته الشرائح المختلفة للشعب الصيني مع الايرانيين في هذه الظروف اهم بكثير من كمية المساعدات المذكورة ويعكس العلاقات الودية بين البلدين.

واشار الدبلوماسي الايراني الى ارسال 5 شحنات من المساعدات الصينيية من شانغهاي الى ايران خلال الايام الأخيرة، شملت 10 اطنان من الاقنعة والملابس والأدوية التقليدية والمستلزمات الصحية .

واضاف، أن الشعب الصيني قدم في احد الأيام ما يزيد عن مليون دولار من المساعدات النقدية الى السفارة الايرانية في بكين، كما تم ايفاد فريقين من الأطباء الصينيين الى ايران.

وقدمت الجمعية التجارية بمحافظة سي جوان والرابطة الاسلامية الصينية بمدينة شانغهاي، مئات الآف من الأقنعة الى إيران وغيرها من المساعدات التي لن تنساها ايران ابدا لأنها تعكس مدى تضامن البلدين.

يذكر، انه تم لغاية الآن ارسال ما يزيد عن 18 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية من الحكومة والشعب الصيني الى طهران لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى** 1453/أ م د