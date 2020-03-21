روحاني يدعو المواطنين لملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة اسبوعين

وصرح روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت: "الأعداء باتوا يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الراهنة، الا اننا سنواصل مشوار العمل والانتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية".

وأوضح على صعيد آخر روحاني أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات خاصة بشأن تعليق فعاليات المراكز التجارية المكتظة.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه اذا استأنفت المدارس والجامعات الايرانية الدوام الرسمي بعد انتهاء العطلة الربيعية التي تنتهي في الثالث من نيسان / ابريل المقبل في حال تحسن الأوضاع، فإن الدوام في المدارس والجامعات سيمدد شهرا إضافيا .

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