٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٣٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83722877
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الإصابات المؤكدة بكورونا في إيران تتخطى الـ20 ألف حالة

الإصابات المؤكدة بكورونا في إيران تتخطى الـ20 ألف حالة

طهران/21 آذار/مارس/إرنا- اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور ان اجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت حتى الآن 20 ألفا و610 حالات، تعافى 7 آلاف و635 منهم، فيما توفي ألف و556 آخرون.

وأضاف جهانبور، ان النتائج المخبرية تظهر تسجيل 966 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) منذ ظهر أمس (الجمعة) حتى الآن ليبلغ عدد إجمالي المصابين 20610 أشخاص.
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