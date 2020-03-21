وزير الدفاع يهنئ نظرائه في دول المنطقة بمناسبة حلول عيد النوروز

وأعرب حاتمي في رسائله عن تمنياته لهذه البلدان بالسلام، والإستقرار، والأمان من العنف والحروب؛ مصرحا ان عيد النوروز بوصفه التراث المشترك لبلدان المنطقة يشكل أرضية مؤاتية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تمنى حاتمي لحكومات وشعوب هذه الدول مزيدا من النجاح والرفعة؛ معربا عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات لا سيما القطاع الدفاعي في ضوء هذه المناسبة.

انتهى**أ م د