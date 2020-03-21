قريبا.. ايران تنتج دواء مضادا لفيروس كورونا

وفي حوار لمراسل إرنا، اضاف رزازان السبت، انه تم استيراد المواد الأساسية لإنتاج عقار جديد مضاد لفيروس كورونا في البلاد والذي تم انتاجه واستخدامه في الصين وكان نجاحا في علاج المرضى المصابين بكورونا ولا نتمكن من اعلان اسمه حاليا واكد ان هذه المواد في الجمارك حاليا ويخضع للتخليص والاختبار ويمكننا انتاج هذا العقار بعد يومين من خروجه من الجمارك.

وقال انه دواء مستقل مضاد لفيروسات تم انتاجه واختباره في الصين وبامكانه ان يكون مثمرا الى جانب بقية الادوية المضادة للفيروسات الموجودة في البلاد لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19( كورونا).

وتابع رزازان كما اسفر العقار عن نتائج ايجابية في الصين ویرجح ان يكون كذلك بشان مرضى البلاد.

ووصف فيروس كورونا بانه فيروس ضاري لم يتم اختبار أي عقار عليه قبل ذلك في ايران ولكن ما تهدف اليه وزارة الصحة ليس فقط قمع الفيروس بل تسعي للقضاء عليه.

واعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور ان اجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت حتى الآن 20 ألفا و610 حالات، تعافى 7 آلاف و635 منهم، فيما توفي ألف و556 آخرون.

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