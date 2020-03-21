قريشي: باكستان بدأت جهودا دبلوماسية لالغاء الحظر على ايران

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم السبت،عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا اثر تفشي فيروس كورونا في إيران؛ معربا عن قلقه حيال استمرار الحظر الاقتصادي ضد إيران وصرح، ان إسلام آباد بدأت جهودا دبلوماسية في سياق المساعدة على إلغاء الحظر.

وورد في بيان وزير الخارجية الباكستاني الذي أصدره اليوم السبت وتلقت وكالة أنباء إرنا نسخة منه: ان الحظر الاقتصادي أسفر عن العديد من المشاكل للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة انتشار فيروس كورونا حيث اصيب الآلاف كما فقد المئات أرواحهم.

«شاه محمود قریشی» در پیامی که لحظاتی پیش از جانب وزارت امور خارجه پاکستان مخابره و در اختیار دفتر ایرنا قرار گرفت، افزود: تحریم های اقتصادی باعث بروز مشکلات فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با کرونا شده و تاکنون هزاران نفر به این بیماری مبتلا و صدها تن دیگر جان خود را از دست داده اند.

ولفت الى محادثات أجريت بين الرئيس الايراني ورئيس وزراء بلاده ومع نظيره الايراني حول هذا الموضوع، موضحاً: ان الشعب الايراني بحاجة الى الدواء وأجهزة التنفس والمعدات الطبية الاخرى الا ان الحظر الاقتصادي يعرقل بشدة تأمين هذه المتطلبات.

وأكد ان بلاده تشعر بالقلق حيال هذا الوضع وتعتقد ان تداعيات تفشي فيروس كورونا في ايران لن تقتصر على هذا البلد فقط.

ووصف الوزير الباكستاني ايران بالبلد الشقيق والجوار وان بلاده على اطلاع كامل حيال أوضاع الشعب الايراني مؤكدا تضامن بلاده مع ايران في هذا الوقت العصيب.

ونوه الى انه طلب من سفراء بلدان 5+1 في اسلام اباد ايصال رسائل رئيس وزراء بلاده عمران خان الى بلدانهم للمطالبة بإلغاء الحظر الاميركي على ايران فورا.

وأكد شاه محمود قریشي على ضرورة إلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على ايران من مبدأ القيم الانسانية والصحية.

ونوه الى ان باكستان بدأت جهوداً دبلوماسية للمساعدة في إلغاء الحظر على ايران وفي هذا السياق قال قريشي انه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الالماني هايكو ماس حول الحظر وأزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل دعا رئيس وزراء باكستان عمران خان الى الغاء الحظر الاميركي على ايران فوراً ووصفه بالظالم، عادّا استمرار الحظر يزيد من الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

واعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اليوم السبت، ان اجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت حتى الآن 20 ألفا و610 حالات، تعافى 7 آلاف و635 منهم، فيما توفي ألف و556 آخرون.

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