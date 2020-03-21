السفير الايراني في العراق يتفقد معبر ايلام الحدودي

والتقى مسجدي خلال هذه الزيارة التفقدية مسؤولي المعبرين للبحث في سبل تسهيل دخول وخروج السلع والمسافرين وتذليل العقبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وفي هذه الزيارة التي رافقه فيها الملحق العسكري في السفارة الايرانية ببغداد العميد مراديان، وجه السفير الايراني الشكر والتقدير لمسؤولي المعبرين لجهودهما المبذولة وقال، ان حدود البلدين تحولت الى حدود صداقة وتعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية.

وخلال لقائه محافظ ايلام قاسم سليماني دشتكي بحث السفير الايراني بشان سبل تطوير علاقات هذه المحافظة مع محافظتي واسط وديالى الحدوديتين في العراق.

واوضح السفير الايراني بانه كلف الكوادر المعنية في السفارة لمتابعة معالجة مشاكل معبر جيلات الحدودي (في مدينة دهلران) مع الجانب العراقي.

وصرح مسجدي بان الحدود بين البلدين مغلقة في الوقت الحاصر للحد من تفشي فيروس كورونا.

من جانبه اكد محافظ ايلام ضرورة تدشين الاسواق الحدودية في جيلات وجنكولة وهلالة الشمالي بعد عودة الاوضاع الى طبيعتها.

وقال سليماني دشتكي بان حدود جنكولة معتمدة بصورة رسمية من قبل الحكومة العراقية وهي بحاجة الى اكمال البنية التحتية في الجانب العراقي منه.

انتهى ** 2342