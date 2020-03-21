هنية يصف الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ويؤكد على الغائه

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية ان هنية وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء السبت، هنأ لمناسبة العام الايراني الجديد واكد على تضامنه مع الشعب الايراني في جهوده لمكافحة تفشي فيروس كورونا، واصفا الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ومؤكدا على ضرورة الغائه.

من جهته دعا ظريف الى إلغاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والافراج عن جميع السجناء الفلسطينيين في معتقلات الكيان الصهيوني في الوقت الذي يهدد تفشي فيروس كورونا حياتهم.

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