٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83723256
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خلال اتصال هاتفي مع ظريف

هنية يصف الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ويؤكد على الغائه

هنية يصف الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ويؤكد على الغائه

طهران / 22 اذار /مارس /ارنا- وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) اسماعيل هنية الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم، مؤكدا على ضرورة الغائه.

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية ان هنية وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء السبت، هنأ لمناسبة العام الايراني الجديد واكد على تضامنه مع الشعب الايراني في جهوده لمكافحة تفشي فيروس كورونا، واصفا الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ومؤكدا على ضرورة الغائه.

من جهته دعا ظريف الى إلغاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والافراج عن جميع السجناء الفلسطينيين في معتقلات الكيان الصهيوني في الوقت الذي يهدد تفشي فيروس كورونا حياتهم.

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