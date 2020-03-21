الشيخ قيس الخزعلي يوجه رسالة إلى القوى السياسية العراقية

وذكر الشيخ الخزعلي في رسالته، إن "العراقيين يعيشون اليوم ظروفاً حساسة تتمثل بتهديد فايروس كورونا بغض النظر عن التهديدات الأخرى".

وأضاف، "ليس من المعقول أن يتعرض العراقيون إلى خطر الموت والقوى السياسية منشغلة باختيار المرشح البديل لرئاسة الوزراء".

وشدد على ان "الخبراء والمعنيين يؤكدون أن الفترة المقبلة هي الأهم والأكثر خطورة في النجاح أو الفشل بالتصدي لكورونا".

ولفت الامين العام لحركة اهل الحق، الى ان "الوضع يفرض منح الحكومة الحالية صلاحيات استثنائية لتستطيع معالجة الأزمة والتصدي لكورونا، ويمكن أن يُصار لاتفاق سياسي يحدد استمرار حكومة الطوارئ حتى انتهاء الوباء حتى لا يُساء الظن ونتهم بأننا نريد إبقاء الحكومة الحالية".

ويشهد العراق رغم حجم المخاطر التي تهدد البلاد وخصوصا فيروس كورونا، صراعا سياسيا بين قواه المختلفة على تكليف عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لتشكيل الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي.

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