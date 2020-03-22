ربيعي: علينا اداء دورنا في تغيير اوضاع العالم نحو الافضل

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ربيعي السبت: ان كورونا لم يدعنا هذا العام من ان نمزج الطعم العذب لعيد النوروز، المنقوش في ذكريات ايام صبانا، مع لقاء اعزائنا.

واضاف مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الاجتماعية، مثلما كتبت سابقا فان الوقائع والاحداث في التاريخ ومصير الشعوب كثيرة وان مرارتها تؤذي اي شعب كان الا ان المهم هو انه كيف ننظر للمستقبل وكيف نخطط لتغيير انواع المتاعب والمعاناة في العالم الذي نعيش فيه.

وتابع، من الضروري ان يبقى نور الامل حيا في قلوبنا وان نذكّر انفسنا في كل لحظة بمسؤوليتنا الفردية والاجتماعية لبناء ايران عامرة وحرة ومن المهم ان ندخل الساحة ونسعى بوعي لاداء دورنا في تغير اوضاع العالم نحو الافضل.

واضاف ربيعي، نحن نعتقد ايضا باننا سنتجاوز هذه الايام الصعبة والمرة في ظل الامل بمستقبل زاخر بالسلامة والسعادة والبهجة ونحتفل الى جانب اعزائنا مرة اخرى.

انتهى ** 2342