انعقاد الاجتماع الاول للجنة التخطيط والقيادة للنهضة الانتاجية

وتقرر في هذا الاجتماع الذي عقد السبت ان يتم ابلاغ منظمات الادارة والتخطيط في محافظات البلاد الـ 31 وسائر الاجهزة المعنية لتعلن لهذه اللجنة اولوياتها ومقترحاتها من اجل صياغة برنامج فاعل في هذا الاطار.

وستعقد اللجنة اليوم الاحد ثاني اجتماع لها يحضره ايضا ممثلون عن السلطتين التشريعية والقضائية وسائر الاجهزة الحكومة المعنية.

وفي كلمته لمناسبة بدء العام الايراني الجديد (بدا الجمعة 20 اذار/مارس) سمى قائد الثورة الاسلامية العام الجديد بعام "النهضة الانتاجية" والذي حدد فيه مسار حركة البلاد، داعيا المعنيين للعمل علي ايجاد تغيير ملموس في حياة المواطنين من خلال النهضة الانتاجية.

واكد سماحته بان جهود الجميع لمعالجة المشاكل تثبت امكانية التغلب على العقبات التي تواجهها البلاد في ظل التلاحم ووحدة المنهج امام المشاكل.

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