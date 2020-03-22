المتحدث باسم الخارجية: اجرينا مشاورات مع مسؤولي الجمارك في رومانيا وبلغاريا لتسهيل حركة الشاحنات الايرانية

وردا علی نشر مقاطع فيديو حول ايقاف الشاحنات الايرانية علی حدود رومانيا وبلغاريا و تركيا، اوضح موسوي اليوم الاحد، انه وبعد انتشار فيروس كورونا في العالم، باتت اوروبا احدی بؤور هذا الفيروس مما اتخذت الدول الاوربية قرارات صارمة بشأن حركة التنقل عبر حدودها تطال ايضا المواطنين الاوربيين.

واستطرد انه وفي ظل هذه الظرف فان السفارات الايرانية في الدول الاوربية وكذلك في جميع دول المنطقة اعلنت حالة التأهب لمتابعة تطورات الاوضاع وفي هذا الاطار جرت محادثات ومشاورات مع مسؤولي الجمارك في كل من رومانيا وبلغاريا وتركيا لتسهيل حركة الشاحنات الايرانية التي شهد طابور منها امتد لعدة كيلومترات في حدود هذه الدول الثلاث.

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