ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الی 1685

طهران/22اذار/مارس/ارنا- اعلن رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة "كيانوش جهان بور" ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية اليوم الاحد 21 الفا و 638 شخصا والمتوفين الف و 685 شخصا والمتعافين سبعة الاف و 913 شخصا.

واضاف جهان بور اليوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1028 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 21 الفا و 638 حالة لغاية الان. انتهي**1110