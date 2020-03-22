لاريجاني يتصل هاتفيا باسرتي الشهيدين سليماني وابومهدي المهندس

ووصف لاريجاني، في اتصال هاتفي أجراه مع نجل الشهيد قاسم سليماني الاحد، الشهيد سليماني بالنموذج الشامخ واللامع بين تلامذة مدرسة الاسلام حيث قضى سنوات شبابه الطاهر في جبهات الشرف والكرامة للدفاع عن الوطن والامة الاسلامية.

وأضاف: ان هذا الشهيد قضى عمره في جبهات مواجهة التكفيريين الاشقياء والارهابيين المجرمين وكان استشهاده مفخرة وهبة له على إخلاصه طيلة حياته الشريفة.

وتابع: ان هذا الشهيد العظيم سيبقى حياً وخالداً في ضمائر الشعب الايراني وإن الجريمة الاميركية لن تنسى ابدا وسيرى الاميركيون تداعيات ذلك خلال الاعوام المقبلة.

وفي ذات السياق أجرى لاريجاني اتصالا هاتفيا بکریمة الشهيد أبومهدي المهندس أشار خلاله الى العزيمة الراسخة والجهود المخلصة لهذا الشهيد.

واعتبر لاريجاني صبر اسر الشهداء بمثابة نموذج ملهم للشعب الايراني، لافتا الى ان ايران وثورتها ستبقى على نهج الشهداء والعزيمة لتحقيق التقدم والتنمية.

انتهى ** 2342