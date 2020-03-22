ايران... الطب التقليدي سيساهم في مكافحة فيروس كورونا

وكان مستشار وزير الصحة ومدير قسم الطب التقليدي الايراني في الوزارة محمد رضا شمس اردكاني، قد دعا في رسالة وجهها الى الوزير سعيد نمكي، لتوظيف طاقات الطب التقليدي في البلاد بهذا المجال، اثر اجتماعات اللجنة مع الاطباء الصينيين في مجال الحد من تفشي ومعالجة المصابين بفيروس كورونا وتوخي النتائج المطلوبة من وراء توظيف الطب التقليدي الى جانب الطب الحديث في تحسين عمليات معالجة المصابين بفيروس كورونا في الصين.

من جهته أوعز وزير الصحة الى اللجنة الوطنية للحد من تفشي كورونا والاقسام الاخرى ذات الصلة في الوزارة لمتابعة الموضوع وتوظيف طاقات وامكانيات الطب التقليدي والاخصائيين في هذا المجال.

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