٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83724339
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باکستان تجري محادثات مع رابطة جنوب آسيا حول ضرورة إلغاء الحظر الاميركي على ايران

باکستان تجري محادثات مع رابطة جنوب آسيا حول ضرورة إلغاء الحظر الاميركي على ايران

اسلام آباد / 23 اذار /مارس /ارنا- أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي محادثات هاتفية مع اثنين من نظرائه في رابطة دول جنوب آسيا (سارك) حول ضرورة إلغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان أجرى الوزير شاه محمود قريشي اتصالين هاتفين مع نظيريه النيبالي والسريلانكي البلدين العضوين في رابطة "سارك" حول ضرورة الغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران، وذلك اثر اتصاله الهاتفي بنظيره الايراني محمد جواد ظريف حول تفشي فيروس كورونا وإيضاح موقف بلاده حيال الحظر الاميركي.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أجرى اتصالا هاتفيا اول امس مع نظيره الالماني أكد فيها على ضرورة إلغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران معتبرا الحظر بانه يشكل عقبة خطيرة أمام الشعب الايراني في جهوده في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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