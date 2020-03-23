انعقاد ثاني اجتماع للجنة قيادة "النهضة الانتاجية" بمنظمة التخطيط والميزانية الايرانية

وترأس الاجتماع رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت بمشاركة ممثلين من السلطتين القضائية والتشريعية والمؤسسات التنفيذية ومدراء منظمة التخطيط والميزانية.

وتهدف اجتماعات اللجنة للاستفادة من وجهات نظر دوائر المنظمة والتخطيط في محافظات البلاد والاجهزة المعنية لاعداد خطة فاعلة لتحقيق شعار العام الايراني الجديد وهو "النهضة الانتاجية".

وفي كلمته لمناسبة بدء العام الايراني الجديد (بدا الجمعة 20 اذار/مارس) اطلق قائد الثورة الاسلامية على العام الجديد اسم عام "النهضة الانتاجية" والذي حدد فيه مسار حركة البلاد، داعيا المعنيين للعمل علي ايجاد تغيير ملموس في حياة المواطنين من خلال النهضة الانتاجية.

واكد سماحته بان جهود الجميع لمعالجة المشاكل تثبت امكانية التغلب على العقبات التي تواجهها البلاد في ظل التلاحم ووحدة المنهج امام المشاكل.

انتهى ** 2342