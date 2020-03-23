٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83724350
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السفير الايراني في بيلاروسيا يتحادث هاتفيا مع قادة الطائفة الاسلامية

السفير الايراني في بيلاروسيا يتحادث هاتفيا مع قادة الطائفة الاسلامية

طهران / 23 اذار /مارس/ ارنا- اتصل السفير الايراني في بيلاروسيا سعيد ياري هاتفيا مع مفتى السنة ابوبكر شعبانوفيتش واثنين من قادة المسلمين الشيعة حاج میررضا خان وکربلائي مشوق، للتهنئة لمناسبة المبعث النبوي الشريف.

وخلال اتصاله الهاتفي مع المفتي شعبانويتش، هنّأ السفير الايراني فضيلة المفتي والمسلمين في بيلاروسيا بمناسبة ذكرى المبعث النبوي (ص) الشريف ووصف الرسول المصطفى (ص) بأنه رسول الرحمة والاخلاق وحامل رسالة السلام والمحبة.

من جهته أكد المفتي شعبانويتش تضامن المسلمين في بلاده مع الشعب الايراني في ظروف تفشي فيروس كورونا.

كما اتصل السفير الايراني هاتفيا مع اثنين من قادة المسلمين الشيعة حاج میر رضا خان وکربلائي مشوق، مهنئا لمناسبة المبعث النبوي الشريف.

من جانبهما هنأ مير رضا خان وكربلائي مشوق الشعب الايراني لمناسبة المبعث النبوي الشريف، واعلنا عن التعاطف والمواساة مع اسر ضحايا فيروس كورونا المستجد في ايران.

انتهى ** 2342

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