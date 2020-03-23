الادميرال سياري: تفشي فيروس كورونا لم يؤثر على قدراتنا الدفاعية

واشار الادميرال سياري في تصريح له الاحد الى النشاطات الواسعة للجيش الايراني في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، وقال، ان المهمة الرئيسية للجيش تتمثل في الدفاع عن البلاد ولكن الى جانب ذلك وضع امكانياته العلاجية في خدمة الشعب من ضمنها مستشفيات "هاجر" و"بعثت" و"كلستان" و"رشت" فضلا عن اقامة مستشفيات ميدانية ومتنقلة عديدة لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بهذا الفيروس.

ووصف الوضع الامني في البلاد بأنه جيد للغاية مؤكدا بان بذل الجهود في الحفاظ على أمن الشعب وصحته ياتي في اطار المهام الموكلة الى الجيش.

واكد الادميرال سياري بان اي اصابة بفيروس كورونا لم تسجل في معسكرات الجيش لحد الآن.

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