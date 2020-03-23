اللواء باقري: 52 مستشفى عسكريا خصصت لمعالجة مرضى كورونا

وخلال اجتماع مقر "الامام الرضا (ع) الصحي - العلاجي" التابع للاركان العامة للقوات المسلحة، الاحد، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) اشار اللواء باقري الى ان القوات المسلحة كانت تتوقع احتمال دخول فيروس كورونا الى البلاد وقد اتخذت التدابير اللازمة لذلك.

واضاف، ان مستشفيات القوات المسلحة في قم دخلت ساحة المواجهة منذ الساعات الاولى لانتشار الفيروس.

وأضاف رئيس الاركان العامة في القوات المسلحة الايرانية، انه تم تخصيص 52 مستشفى من اجمالي 58 مستشفى تابعا للقوات المسلحة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

واوضح انه ومنذ بداية دخول فيروس كورونا الى البلاد وقفت القوات المسلحة في الخط الامامي لمكافحته واضاف، انه تم خلال هذه الفترة استقبال نحو 6 الاف مريض في مستشفيات القوات المسلحة نحو نصفهم من كوادر ومتقاعدي القوات المسلحة والبقية من سائر المواطنين.

واعتبر اللواء باقري الاجراءات المتخذة في هذا المجال بمثابة مناورة لمواجهة هجمات بيولوجية.

واعرب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة عن امله بالتوصل سريعا الى الدواء واللقاح المناسب ضد هذا الفيروس في ظل الانشطة البحثية الجارية في البلاد ومنها في مجموعة "بقية الله (عج)" البحثية، بغية اقتلاع جذور هذا المرض.

انتهى ** 2342