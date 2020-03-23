الرئيس روحاني: الحفاظ علی سلامة الشعب وتوفير حاجاته يمثلان الهاجس الاول لدی المسؤولين الايرانيين

واشاد الرئيس روحاني اليوم الاثنين خلال اجتماع الحكومة في العام الجديد، بالتزام ابناء الشعب الايراني بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وارشادات وزارة الصحة في هذا المجال.

واضاف ان الشعب الايراني التزم بتطبيق الحجر الصحي في المنازل معتبرا البقاء في البيت افضل سبيل للتسريع بعودة الحياة الی طبيعتها.

وقدم شكره للمنتجين والذين يضحون بصحتهم لتامين حاجات الناس وقال الذين يعملون في المستشفيات جسد التضحية الكبری.

وفی جانب اخر من تصریحاته قال اننا نعیش ظروفا افضل مقارنة مع باقي دول العالم حتي الدول المتقدمة من ناحية تامين الحاجات الضرورية والصحية و توفير ما يكفي من الاسرّة داخل المستشفيات.

وثمن جهود وسائل الاعلام و منظمة الاذاعة و التلفزيون لتوعية الشعب واكد علي ضرورة التأزر والتعاون والتنسيق بین جمیع ابناء الشعب الايراني لتجاوز هذه الايام الصعبة واكد اننا سنتجاوز هذه الايام وان هذه المشكلة (انتشار فيروس كورونا) هي ازمة اجتاحت العالم وحلها يتطلب مساعي الجميع.

واشار الي اطلاق اسم النهضة الانتاجية علي العام الجديد الايراني الذي بدا في 20 مارس 2020 واضاف يجب استثمار كافة طاقاتنا و امكانياتنا لتحقيق التنمية والتقدم في البلاد.

واضاف ان سماحة قائد الثوره الاسلامية اكد دوما خلال السنوات الاخيرة علي القضايا الاقتصادية والنهضة الانتاجية وان الحكومة بذلت قصاری جهودها في العام الماضي للانعاش الاقتصادی.

يذكر ان سماحةلقائد الثورة الاسلامية اطلق على هذا العام اسم عام النهضة الانتاجية مؤكدا دور الانتاج في انعاش الاقتصاد الوطني للبلاد.

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