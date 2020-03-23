روحاني: ادعاء امريكا تقديم المساعدة لايران في مكافحة كورونا كذبة كبرى

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاثنين خلال اجتماع الحكومة ان البلاد تمر بمرحلة صعبة و ولا تعيش ظروفا اقتصادية عادية فيما فرضت امريكا حظرا جائرا وارهابيا علي الشعب الايراني وخلقت العديد من المشاكل له وللاسف امتثلت باقي دول العالم للحظر الامريكي خوفا من عقوباتها.

وتابع قائلا ان امريكا ومن خلال الاعلان عن استعدادها لمساعدة ايران في مكافحة كورونا شأنها كشأن الذي يحجب المياه الصافية عن الاخرين ويعرض كأسا من ماء عكر ليعلن استعداده لمساعدتهم.

واكد ان امريكا عرقلت بيع النفط الايراني ونشاطها المصرفي وهي المسؤولة عن جزء من البطالة وصعوبة الحياة وعرقلة الاستثمار في إيران، ومسؤولة عن نقص بعض الأدوية في إيران و أمريكا تتحمل مسؤولية جرائمها في إيران وهي ترتكب أكبر الجرائم في المنطقة و ان إرهاب أمريكا وسياستها الخاطئة اصبحا اليوم أكثر وضوحا للعالم.

يتبع**1110