الخارجية الايرانية ترد على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الاميركية

وفي تغريدة لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" ردت وزارة الخارجية الايرانية على التصريحات الاخيرة للمتحدث باسم الخارجية الاميركية مورغان اورتغاس وكتبت: ان كانت الاتهامات الموجهة من قبل العالم للحكومة الاميركية حول فيروس كورونا "نظريات مؤامرة مصنوعة من قبل ايران"، فلا تذهبوا بعيدا؛ اجيبوا فقط على جزء من التساؤلات الواردة في "غلوبال ريسرج".

وكان سماحة قائد الثورة الاسلامية قد صرح يوم أمس الأحد، ردا على تصريحات مسؤولين اميركيين باستعدادهم لإرسال المساعدات الدوائية والطبية الى ايران في حال طلبها ذلك، قائلا: ان تصريحات الاميركيين هي من الاقاويل المستغربة جدا، اولا لأنهم هم أنفسهم يعانون من نقص شديد بالدواء والمعدات الوقائية من المرض، وقد صرح بعض مسؤوليهم بهذا النقص الكبير، لذلك لو كانت لديهم امكانيات فليساعدوا مواطنيهم.

وأضاف: ثانيا عندما يكون الاميركيون متهمين بإنتاج هذا الفيروس، فأي انسان عاقل يتقبل المساعدة من اميركا.

واكد انه لا يمكن الثقة بالاميركين مطلقا، لأنه قد تكون الأدوية المرسلة منهم تعمل على نشر الفيروس في ايران اكثر او تبقيه فترة اطول، او لعلهم يرسلون اشخاصا كأطباء ليروا مدى تأثير هذا الفيروس الذي يقال ان جزءا منه صنع خصيصا لإيران، لكي يزيدوا من المعلومات ويكملونها ويزيدوا من ممارساتهم العدائية، لذلك لا يمكن القبول بكلام الاميركيين.

انتهى ** 2342