بوريل: ندعم ايران للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

طهران/21 آذار/مارس/إرنا- أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عن إجراء القوة البرية للحرس الثوري مناورات صحية-علاجية في سبع محافظات وأضاف، ان هذه المناورات هي عمليات حقيقية تجند خلالها القوة البرية للحرس الثوري جميع إمكانياتها الصحية والعلاجية بما في ذلك مستشفياتها الميدانية وفرق مكافحة التلوث.