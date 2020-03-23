بوريل: ندعم ايران للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

وخلال مؤتمره الصحفي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة اليوم الاثنين اكد بوريل ضرورة استمرار المساعدات الدوائية لايران وفنزويلا وقال، انه سيتم خلال الاسابيع القادمة ارسال سلع ضرورية بقيمة 20 مليون يورو الى هذين البلدين.
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لندن / 23 اذار /مارس /ارنا- اكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل دعم دول الاتحاد لطلب ايران وفنزويلا للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا.
وخلال مؤتمره الصحفي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة اليوم الاثنين اكد بوريل ضرورة استمرار المساعدات الدوائية لايران وفنزويلا وقال، انه سيتم خلال الاسابيع القادمة ارسال سلع ضرورية بقيمة 20 مليون يورو الى هذين البلدين.
يتبع ** 2342
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