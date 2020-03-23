ايعاز اللواء سلامي للحرس الثوري باغاثة المناطق المنكوبة بالسيول

وقال العميد شريف في تصريح له اليوم الاثنين أنه إثر الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الاخيرة ووقوع السيول في محافظات كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، فقد أوعز اللواء حسين سلامي الى قادة الحرس في هذه المحافظات وكذلك قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" بإرسال امكانياتهم وطاقاتهم الهندسية والإغاثية فورا من اجل مساعدة hلمنكوبين بالسيول في هذه المناطق.

وأضاف العميد شريف: ان وحدات الإغاثة للحرس والتعبئة ومنذ الساعات الأولى لوقوع السيل، وبتوجيه من قادة الحرس في المحافظات، تواجدت في المناطق المنكوبة، وبدأت عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات، وهي منهمكة إلى جانب الأجهزة والكوادر الإغاثية بنقل المنكوبين بالسيول وتوفير اماكن الإيواء المؤقت لهم.

وأكد العميد شريف ان الحرس الثوري سيواصل تقديم الخدمات لمساعدة المنكوبين بالسيول حتى عودة حياتهم الى حالتها الطبيعية.

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