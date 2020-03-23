٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83725376
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وزير الصحة الإيراني: نحو 39 مليون شخص شاركوا في مشروع الفحص للكشف عن كورونا

وزير الصحة الإيراني: نحو 39 مليون شخص شاركوا في مشروع الفحص للكشف عن كورونا

طهران / 23 اذار /مارس /ارنا- أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي، ان 38 مليونا و 800 الف شخص شاركوا في مشروع الفحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي شرحه لآخر إجراءات اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، قال نمكي اليوم الاثنين: انه لغاية الان شارك 38 مليونا و800 ألف شخص من المواطنين في المشروع ، احيل 74 ألفا منهم الى المراكز الصحية والعلاجية، و 8 آلاف شخص منهم احيلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم تشخيص حاجة 3 آلاف شخص من هؤلاء الى الرقود في المستشفى او تلقي ادوية خاصة.

واوضح بانه سيتم خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا غدا الثلاثاء طرح مشروع في اطار الحد من تفشي فيروس كورونا، وقال انه فضلا عن الطلب والترجي من المواطنين ستكون الى جانب ذلك اساليب اخرى للسيطرة على الفيروس.

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