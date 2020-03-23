٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83725389
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روحاني: شعبنا بجميع قومياته سيهزم فيروس كورونا

روحاني: شعبنا بجميع قومياته سيهزم فيروس كورونا

سنندج / 23 اذار / مارس /ارنا- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الشعب الايراني بجميع قومياته سيهزم بتلاحمه فيروس كورونا المستجد.

وخلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس اجراه اليوم الاثنين مع محافظ كردستان اطلع الرئيس روحاني على اوضاع المحافظة ازاء فيروس كورونا والاجراءات المتخذة للحد من انتشاره وقال، ان الشعب الايراني بجميع قومياته سيهزم بتلاحمه فيروس كورونا.

واضاف، نحن في ايران بجميع قومياتنا؛ الكرد والاتراك والبلوش والعرب وغيرهم سنهزم كورونا بتلاحمنا وسنتجاوز هذه الايام الصعبة.  

واعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لمسيرة معالجة مرضى كورونا وانخفاض عدد المسافرين الى المحافظة، موجها الشكر والتقدر لمسؤولي المحافظة خاصة الكوادر الطبية والصحية لجهودهم المبذولة في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** 2342

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