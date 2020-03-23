روحاني: شعبنا بجميع قومياته سيهزم فيروس كورونا

وخلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس اجراه اليوم الاثنين مع محافظ كردستان اطلع الرئيس روحاني على اوضاع المحافظة ازاء فيروس كورونا والاجراءات المتخذة للحد من انتشاره وقال، ان الشعب الايراني بجميع قومياته سيهزم بتلاحمه فيروس كورونا.

واضاف، نحن في ايران بجميع قومياتنا؛ الكرد والاتراك والبلوش والعرب وغيرهم سنهزم كورونا بتلاحمنا وسنتجاوز هذه الايام الصعبة.

واعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لمسيرة معالجة مرضى كورونا وانخفاض عدد المسافرين الى المحافظة، موجها الشكر والتقدر لمسؤولي المحافظة خاصة الكوادر الطبية والصحية لجهودهم المبذولة في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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