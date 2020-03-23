استمرار التعاون بين ايران وروسيا لمواجهة فيروس كورونا

وفي هذه المحادثات التي جرت عبر الفيديو كونفرانس، اشار جلالي الى التهديد الحقيقي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي، معتبرا السيطرة على الفيروس والقضاء عليه بحاجة الى تعاون جميع الدول.

وشرح السفير الايراني الإجراءات التي تنفذها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة فيروس كورونا وتأييدها من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا ضرورة استمرار ارسال المساعدات الانسانية من قبل الدول الصديقة وخاصة روسيا الاتحادية للتغلب على انتشار هذا المرض.

من جانبه وصف مساعد وزير الصحة الروسي، الكادر الطبي الايراني بأنه بطل قومي، وثمّن الإجراءات التي تنفذها الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال، معلنا استعداد وزارة الصحة الروسية لأي تعاون مع ايران في هذا المجال.

كما التقى السفير الايراني النائب في المجلس الاتحادي الروسي ايغور ماورزوف وبحث معه حول التعاون الثنائي والدولي.

واشاد جلالي بمساعدت روسيا لايران لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الدول لمواجهة الحظر الاميركي في ظروف تفشي مرض كورونا.

من جانبه اعتبر النائب في مجلس الاتحاد الروسي الحظر الاميركي الاحادي اداة لفرض الضغوط على الدول المستقلة ، مؤكدا بان مثل هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الانسانية.

واوضح بان منح المزيد من المساعدات لايران هو الان قيد الدراسة.

انتهى ** 2342