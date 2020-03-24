لاريجاني يدعو لايجاد درع بيئي ضد كورونا في كل محافظة

وخلال اتصالات هاتفية امس الاثنين مع محافظي محافظات خراسان الرضوية وكيلان واصفهان، تباحث لاريجاني حول احدث تطورات واجراءات هذه المحافظات في مواجهة فيروس كورونا، داعيا الى ايجاد درع بيئي امام تفشي الفيروس في كل منها.

واكد على تقوية امكانيات هذه المحافظات على اساس المتابعات المنجزة والمصادر المالية المخصصة واضاف، ان اجراءات السيطرة على الفيروس جديرة بالتقدير في غالبية المحافظات وان ارقاما باعثة على الامل حول الوقاية والعلاج تصل منها لذا فانه على كل من المحافظات التي تواجه حجما اكبر من حالات الاصابة ايجاد درع بيئي امام كورونا بقرارات على المستوى الوطني والادارة الميدانية وتعاون المواطنين.

واعتبر لاريجاني انخفاض رحلات ايام عيد النوروز بين المحافظات (مع بدء العام الايراني الجديد في 20 اذار/مارس) من 18 مليون رحلة (في العام الماضي) الى 3 ملايين رحلة في العام الحالي بانه غير مسبوق، وقال، رغم انه كان من الافضل الا تتم هذه الرحلات الـ 3 ملايين ايضا لكنه مؤشر على كل حال الى انخفاض لافت والسيطرة على طرق المواصلات في بعض المحافظات بصورة جيدة (حيث منعت بعض المحافظات دخول سيارات اليها من المحافظات الاخرى).

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