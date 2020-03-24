وزير خارجية باكستان يدعو المجتمع العالمي للتحرك العاجل من اجل الغاء الحظر الاميركي ضد ايران

وفي رسالة وجهها الى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الاثنين، اكد قريشي بان ايران تعاني بسبب الحظر من قيود جادة في مساعيها للسيطرة على تفشي مرض كورونا المستجد.

ونوه الى موقف رئيس الوزراء عمران خان الداعي الى الغاء الحظر ضد ايران بناء على المبادئ الانسانية واضاف، اننا نرى هنالك تحديات امام الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19".

واكد بانه على المجتمع العالمي اتخاذ اجراءات عاجلة لتقديم الدعم اللازم لايران كي تتمكن من انقاذ حياة مواطنيها.

وطالب وزير خارجية باكستان الاتحاد الاوروبي لبذل الاهتمام بتدهور الاوضاع الناجمة عن مرض كورونا والمشاكل الاقتصادية الشديدة القائمة امام الدول النامية والمساعدة بالغاء اجراءات الحظر القاسية المفروضة على ايران.

وكان وزير خارجية باكستان قد اجرى اتصالات مع نظرائه في عدد من الدول الاعضاء في رابطة دول جنوب اسيا (سارك) في سياق جهود بلاده الدبلوماسية الرامية الى الغاء الحظر الاميركي خاصة في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

كما اجرى قريشي اتصالا هاتفيا مع نظيره الالماني في سياق الدعوة لالغاء الحظر الاميركي ضد ايران.

وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد وصف الحظر الاميركي ضد ايران بانه جائر وظالم، وطلب في رسالة من ترامب الغاء هذا الحظر.

انتهى ** 2342