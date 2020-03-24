جهانغيري يؤكد ضرورة الحد من الحاق الاضرار بالبنية التحتية

وبحسب الموقع الإلكتروني للنائب الأول لرئيس الجمهورية، فقد اتصل إسحاق جهانغيري هاتفيا مع محافظي فارس وبوشهر وكرمان صباح اليوم الثلاثاء، وشدد على ضرورة تعبئة الامكانيات واستعداد فرق الإغاثة بالمحافظة حتى عودة الاوضاع الى طبيعتها، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار بالبنية التحتية ومنازل المواطنين.

كما اطلع جهانغيري في هذه الاتصالات الهاتفية على أحدث الارقام بشان عدد المصابين والمتعافين والموتى جراء كورونا والإجراءات المعتمدة في المحافظات الثلاث لمنع تفشي فيروس كورونا.

بدورهم أبلغ محافظو فارس وبوشهر وكرمان، النائب الاول لرئيس الجمهورية، عن آخر الاوضاع بشان خسائر الفيضانات وجهودهم لمنع الاضرار ومساعدة ضحايا الفيضانات ، وزودوا جهانغيري بمعلومات عن أحدث التدابير المتخذة لمنع تفشي فيروس كوروتا والاوضاع الصحية في هذه المحافظات.

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