روحاني : انخفاض الوفيات بسبب كورونا والمستشفيات تستقبل مصابين أقل

وفي جلسة للمركز الوطني لمواجهة كورونا صباح اليوم الثلاثاء ، تطرق روحاني الى العوائل التي سافرت الى اماكن اخرى في عطلة النوروز ، وبدات الآن تعود الى مدنها ، وقال ان فحص هذه العوائل في مداخل المدن أمير غير ممكن بسبب ما ينجم عن ذلك من زحام شديد ، وبالتالي سيتم الاتصال بهم واخضاعهم للفحص الالكتروني.

واعرب روحاني مجددا عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا وعلاج المصابين ، كما شكر المواطنين الذين التزموا بالتوجيهات الصحية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن من المهم جدا لكل من يحمل فيروس كورونا ان يحجر لمدة اسبوعين في بيته او في مستشفى او في نقاهة ولا يحق له التنقل بين الناس.

وأكد روحاني ضرورة حضر التجمعات والخروج من المنزل الا لشراء الحاجات الضرورية كالمواد الغذائية الصحية.

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