نسبة البطالة في ايران خلال العام الماضي بلغت 10 بالمائة

واضاف نوبخت الیوم الثلاثاء: ان اعتماد الحكومة على العائدات النفطية بات قليلا جدا وبين ان 50 بالمائة من ميزانية الحكومة هي من العائدات و 12 بالمائة من بيع ممتلكاتها و38 بالمائة بيع الاسهم الحكومية.

ونوه ان المصاريف الحكومية خلال العام الايراني الماضي بلغت 441 الف مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) منها 321 الف مليار تومان رواتب ومنح وقروض للموظفين و 60 الف مليار تومان استثمارات و 4 الف مليار تومان للاستملاك.

واشار نوبخت الى افتتاح 730 كيلومتر من الطرق السريعة وكذلك 276 كيلومتر سكك حديدية وقال: ان في مجال المحطات تم افتتاح 14 سدا و 16 محطة حرارية وفي مجال العلاج تم اضافة 3800 سرير في جميع مستشفيات البلاد .

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية ان تقليل مستوى البطالة في البلاد كان من اولويات الحكومة خلال العام الماضي وفي هذا الصدد تم اضافة 470 الف شخص الى العاملين ليصل مستوى البطالة في البلاد الة 10.6 بالمائة.

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