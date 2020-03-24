ارتفاع صادرات الصلب بنسبة 22 بالمائة تماشيا مع "قفزة الإنتاج"

واوضحت العلاقات العامة للشركة اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الناتج للعام الماضي بلغ مليونا و157 الف طن، بزيادة 14.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأضاف عبد المجيد شريفي أنه في العام الماضي، على الرغم من الحظر الاقتصادي الجائر للعدو والذي فرض على صناعة الصلب في البلاد في عدة مراحل، الا اننا تمكنا من تحقيق زيادة قدرها 148 الف طن في قضبان الصلب ، لنسجل نموا بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة للعام السابق.

وأضاف: في الأيام الثلاثة الأولى من العام الايراني الجاري (بدا 20 مارس)، بلغ إنتاج هذه الوحدة الصناعية 10 آلاف و197 طن.

وقال شريفي إن إجمالي قضبان الصلب التي اطلقتها هذه الوحدة الانتاجية للسوق المحلية بلغ 310 الف طن في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالعام السابق لتلبية الطلب المحلي.

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