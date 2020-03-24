قائد القوة البرية للحرس الثوري يعلن عن اطلاق مناورات الدفاع البيئي وعمليات تطهير البيئة غداً الأربعاء

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أشار العميد محمد باكبور، الى أن هذه المناورات تأتي استمرارا لإجراءات القوة البرية للحرس الثوري منذ شهر بشأن مكافحة فيروس كورونا تلبية لأوامر سماحة القائد العام للقوات المسلحة، وقد تم التخطيط لهذه المناورات منذ ايام، حيث ستبدأ من يوم غد الاربعاء الموافق 25 آذار/مارس.

وأضاف: ان عمليات التطهير في إطار المناورات تشمل جميع المستشفيات المتنقلة والثابتة وثلاثة آلاف منطقة في أنحاء البلاد بما فيها 100 منطقة في طهران.

وأوضح، أن هذه المناورات ستشهد مشاركة 100 وحدة من القوة البرية للحرس الثوري في إطار 10 مقرات وتقوم بعمليات التطهير، وذلك ضمن سياسات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

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