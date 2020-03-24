جهوزية 5 مقرات للحرس الثوري لاغاثة المنكوبين بالسيول في جنوب شرق ايران

وقال العميد حسين معروفي في تصريح ادلى به الثلاثاء خلال تفقده للمناطق التي اجتاحتها السيول بمدينة "رودبار جنوب" بمحافظة كرمان، انه ومنذ الايام الاولى للعام الايراني الجديد (بدا في 20 اذار/مارس) وفي ضوء توقعات الانواء الجوية فقد اوعزنا الى جميع قادة الحرس الثوري في انحاء المحافظة للاستعداد خاصة في جنوب وغرب المحافظة وقمنا في هذا الاطار بتعبئة 5 مقرات ووضع جميع الامكانيات في حالة التاهب.

واوضح بان مقر "خاتم الانبياء (ص)" والقوة البرية قاما ايضا بالتنسيق لمساعدة المناطق المنكوبة واضاف، انه وبعد وقوع السيول في المنطقة الاثنين كان اول ما قمنا به هو السيطرة على مسار دخول المياه.

وقال العميد معروفي، ان جميع معدات مقر "خاتم الانبياء (ص)" جاهزة للتحرك نحو جيرفت وكهنوج وجنوب كرمان كما ان مقر "قدس" توجه الى المنطقة ببلدوزرات مع امكانيات مثل الخيام والاغطية والاغذية للمنكوبين.

وصرح بان المعدات الهندسية لفيلق "ثار الله" في كرمان تحركت نحو المنطقة كما قمنا بالتنسيق مع القوة البحرية لارسال مروحيات للمشاركة في عمليات الاغاثة في كهنوج.

انتهى ** 2342