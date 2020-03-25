السيد عمار الحكيم يعلق الأنشطة السياسية لتيار الحكمة ويوجهه لمواجهة كورونا

وقال السيد الحكيم في بيان له تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه : "إدراكا لحراجة الموقف الذي يمر به العراقيون وإيماناً بضرورة تعبئة كل الجهود لتجاوز هذه المحنة، أُعلن تعليق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة الوطني وتوجيه كل جهود التيار وقياداته للمشاركة في الحملة الشعبية التي يقوم بها الخيرون من كل أطياف العراق لمقاومة جائحة كورونا".

وكان السيد الحكيم، أعلن أمس الثلاثاء، وضع قاعات وشباب تيار الحكمة الوطني العراقي تحت تصرف وزير الصحة العراقي جعفر علاوي رئيس خلية الازمة المركزية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر ان العراق قد أعلن، أمس الثلاثاء، إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد الى 316 حالة وبلغت حالات الشفاء 75 حالة أما الوفيات فارتفعت الى 27 حالة.

وأشار تقرير لوزارة الصحة العراقية الى تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 13 حالة ووفاة 4 خلال 24 ساعة الماضية.

انتهى ع ص